Закон о внешнем управлении снизит инвестиционную привлекательность Кыргызстана

Закон о внешнем управлении значительно снизит инвестиционную привлекательность Кыргызстана, заявляют в институте бизнес-омбудсмена страны.

Напомним, Жогорку Кенеш принял изменения, которые позволяют вводить внешнее управление на предприятия.

Бизнес-омбудсмен предостерегает, что принятие настоящего закона создает неблагоприятный прецедент и может привести к значительному снижению инвестиционной привлекательности страны.

Потенциальные инвесторы, имеющие намерения участвовать в инвестиционных проектах в Кыргызской Республике будут вынуждены учитывать риски, связанные с внешним управлением, вытекающие из указанного нормативного правового акта.

Данные нововведения могут негативно отразиться на позиции Кыргызстана в международных экономических рейтингах, отмечают в институте.

Бизнес-омбудсмен отмечает, что дополнительно необходимо учитывать возможные риски, связанные с разбирательствами в международных арбитражах.

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Успешный международный опыт привлечения инвестиций предусматривает обеспечение государством верховенства права, наличие стабильных, предсказуемых правил ведения бизнеса, гарантии государства в защите прав, свобод и законных интересов предпринимателей и инвесторов.

7 мая Жогорку Кенеш принял в трех чтениях законопроект, который позволяет при определенных обстоятельствах предоставить правительству полный контроль над деятельностью определенного субъекта. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления» (Закон «Об акционерных обществах», Уголовный кодекс) предусматривает временное внешнее управление финансовыми, организационно-распорядительными, кадровыми и другими решениями компании. Изменения, предусмотренные законопроектом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора.