МДС: Закон о внешнем управлении приведет к многомиллиардным разбирательствам

Создается тревожный прецедент, когда государство может получить контроль над любой, даже крупнейшей компанией страны. Об этом заявили в Международном деловом совете.

Накануне Жогорку Кенеш принял в трех чтениях законопроект, который позволяет при определенных обстоятельствах предоставить правительству полный контроль над деятельностью определенного субъекта. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления» (Закон «Об акционерных обществах», Уголовный кодекс) предусматривает временное внешнее управление финансовыми, организационно-распорядительными, кадровыми и другими решениями компании. Изменения, предусмотренные законопроектом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора.

На таких условиях в Кыргызстане работает только одно предприятие — «Кумтор Голд Компани».

«Ознакомившись с текстом законопроекта из СМИ, мы были шокированы и восприняли это как незаконное произвольное решение с далеко идущими негативными последствиями. Это приведет к возможным перебоям в работе рудника, нарушениям технической безопасности, коррупционным проявлениям в кадровой политике, финансовых потоках, а также к многомиллиардным разбирательствам в арбитражном порядке. Потому что нарушаются соглашение 2009 года и другие нормы закона», — сказал глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

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По его словам, управление сложнейшим высокогорным рудником, стратегическим для страны производством ни в коем случае нельзя доверять внешнему госуправленцу, каким бы качественным он ни был.

Предыдущий опыт и мировая практика показывают, что это может привести к выводу активов из компании, нарушению бесперебойной работы и другим долгосрочным опасным последствиям. В законопроекте речь идет о приостановлении права пользования недрами. Но в случае остановки деятельности рудника есть вероятность движения горных пород, обвалов, затоплений и других технологических последствий.

«Можно долго перечислять процедурные нарушения при принятии этого законопроекта. Согласно основополагающим принципам права, закон не должен быть направлен на определенных лиц, недопустимо его применение к одному определенному юридическому лицу. В целом в принятии законопроекта бизнес увидел очень много процедурных нарушений. Создается тревожный прецедент, когда при желании государство может получить контроль над любой, даже крупнейшей компанией республики. Это дает сигнал инвесторам, что никакая компания не может считать себя защищенной законом и соглашениями с государством», — отмечают в МДС.

В Международном деловом совете выразили сожаление, что шестой созыв принял такой спорный законопроект в трех чтениях без обсуждения, за несколько часов, о чем свидетельствуют высказывания некоторых депутатов.

Очень надеемся, что глава государства прислушается к мнению бизнес-сообщества и не подпишет этот закон. Аскар Сыдыков

Он подчеркнул, что для экономики и в целом для страны очень важно обеспечить следование всем нормам закона, гарантировать защиту бизнеса и инвестиций, верховенства права и оказать максимальную помощь субъектам экономики и частному сектору для выхода из экономического кризиса, создания рабочих мест и в целом социально-экономической стабильности в стране.

«Как предусмотрено в недавнем указе президента, планируется запуск новых горнодобывающих проектов в республике со 100-процентной долей участия государства. Скорее всего, ни один добросовестный инвестор на такие условия не пойдет. Поэтому нужно обратить внимание не только на ситуацию с «Кумтором», но в целом на дальнейшее развитие отрасли, потому что она дает более 20 процентов годового бюджета и имеет большой потенциал для роста», — заключил глава МДС.