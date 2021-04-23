Страдает репутация страны. Бизнес-омбудсмен о давлении на предпринимателей

Правоохранительные и фискальные органы продолжают оказывать давление на предпринимателей и субъекты бизнеса, несмотря на вектор, выбранный президентом. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

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По ее данным, это влияет на восстановление экономики и наносит колоссальный долгосрочный ущерб бизнесу, деловому и инвестиционному климату, международной репутации страны.

На практике указ главы государства «О дополнительных мерах поддержки предпринимателей», в которых говорится о прекращении неоправданного вмешательства правоохранителей и фискальных органов в деятельность субъектов предпринимательства не работает.

«Вопрос заключения под стражу отдельно урегулирован и видна четкая позиция главы государства по данному вопросу. Однако реальные действия не согласуются с вектором и направлениями, изложенными в указах. Это вызывает серьезную обеспокоенность бизнес-омбудсмена, местного и международного бизнес-сообщества», — говорится в сообщении.

Задержания и заключения под стражу за предполагаемые экономические преступления не являются мировой практикой, особенно когда подозреваемый готов сотрудничать со следствием, не представляет угрозы для общества и риск его побега маловероятен. из сообщения пресс-службы бизнес-омбудсмена

Отмечается, что подобные меры заключения под стражу признаются необходимыми только в исключительных обстоятельствах. Вместо этого должны использовать альтернативные меры: залог, подписку о невыезде или домашний арест.

«Давление на бизнес должно прекратиться. В условиях продолжающейся пандемии бизнес должен сосредоточиться на экономическом восстановлении и развитии», — отмечает бизнес-омбудсмен.