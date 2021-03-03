В ЕАЭС на три года обнулили пошлины на сырье для аффинажа

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила снизить до 0 процентов ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и их соединения. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Решение одобрено сроком на три года. Сегодня соответствующие пошлины составляют от 3 до 15 процентов от таможенной стоимости. При этом рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточным запасом источников сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий. Принятое решение должно повысить уровень загрузки производства в государствах ЕАЭС, а также увеличить налоговые поступления.

«Введение тарифной меры будет способствовать развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, в охрану труда и промышленную безопасность, а также защиту окружающей среды», — отметил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.