Установлена льгота на ввоз комплектующих для трансформаторов в Кыргызстан

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Были рассмотрены более 20 вопросов. В том числе принято решение «О внесении изменений в некоторые решения комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов товаров для производства электротехнической продукции (трансформаторов)».

Им предоставлена тарифная льгота для товаров, предназначенных для производства трансформаторов и классифицируемых кодом 8535 90 000 8 TH ВЭД ЕАЭС при ввозе в Кыргызстан и Казахстан.