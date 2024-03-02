18:01
USD 89.40
EUR 96.65
RUB 0.98
Экономика

Установлена льгота на ввоз комплектующих для трансформаторов в Кыргызстан

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Были рассмотрены более 20 вопросов. В том числе принято решение «О внесении изменений в некоторые решения комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов товаров для производства электротехнической продукции (трансформаторов)».

Им предоставлена тарифная льгота для товаров, предназначенных для производства трансформаторов и классифицируемых кодом 8535 90 000 8 TH ВЭД ЕАЭС при ввозе в Кыргызстан и Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288110/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Параллельный импорт авто в Россию из других стран ЕАЭС запретят
В ЕАЭС будут единые правила маркировки соков, телефонов и ноутбуков
Обновлены стандарты ЕАЭС на смазочные материалы и масла
Продлен срок действия антидемпинговой пошлины на металлопрокат из Китая
Совет ЕЭК одобрил правила регулирования электронной торговли
В ЕАЭС предлагают маркировать лекарства, телефоны и ноутбуки
Эффективную систему защиты от опасной продукции предложил внедрить министр ЕЭК
Кыргызстан разработает свою систему оформления электронных паспортов авто
В странах ЕАЭС продлен срок оформления ПТС самоходных машин в бумажной форме
В ЕАЭС будут применяться уникальные номера перевозок товаров
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Новое в&nbsp;Налоговом кодексе. Как это повлияет на&nbsp;рынки и&nbsp;кому снизили налоги Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Ozon и&nbsp;Торгово-промышленная палата&nbsp;КР договорились о&nbsp;сотрудничестве Ozon и Торгово-промышленная палата КР договорились о сотрудничестве
Строительство города Асмана начнется в&nbsp;мае 2024 года Строительство города Асмана начнется в мае 2024 года
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
17:49
В бюджетах Таласского района выявили нарушения на 64,3 миллиона сомов В бюджетах Таласского района выявили нарушения на 64,3...
17:13
Установлена льгота на ввоз комплектующих для трансформаторов в Кыргызстан
17:10
Суд вынес приговор Дамире Ниязалиевой по делу о подкупе голосов избирателей
16:35
За месяц от майнинга поступило 6,9 миллиона сомов налогов
16:09
В Минтруда рассказали, как попасть на прием к главе ведомства