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Экономика

Кыргызстан разработает свою систему оформления электронных паспортов авто

Кыргызстан планирует разработать собственную систему оформления электронных паспортов транспортных средств. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

По его словам, электронный паспорт транспортного средства позволит оперативно вносить изменения в него. Кроме того, благодаря ему человек может спокойно приехать на авто в любую страну ЕАЭС и там спокойно продавать машину.

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«Идея разумная, но реализовывается не такими темпами, которыми хотелось бы. У каждой страны свои наработки, свои информационные системы, подходы к цифровизации и автоматизации. У каждом страны ЕАЭС свое законодательство, связанное с защитой данных. И Евразийская экономическая комиссия внимательно изучает это все и ведет работу по постепенному внедрению электронных паспортов транспортных средств в ЕАЭС. На первом этапе стоит внедрить в систему те транспортные средства, которые «ходят» между странами ЕАЭС и продаются в странах союза, а также те, что производятся в одной стране, а продают в другой. А потом уже нужно включать в систему транспорт, который обращается на внутреннем рынке стран ЕАЭС», — рассказал Виктор Назаренко.

«На сегодня быстрее всех в этом направлении идет Россия. Ожидается, что Кыргызстан и Армения на первом этапе будут работать через лицензионное соглашение администратором системы. Далее Кыргызстан создаст свой механизм. Это важный процесс, но он небезболезненный. Ведь затрагивает и юридические, и физические лица. По физическим лицам мы сейчас обсуждаем все сложные моменты. Наша конечная цель — создать возможность безбарьерного движения транспортных средств. При этом должен быть контроль за всем транспортом, который ввозится на территорию ЕАЭС. Это нужно, чтобы защитить рынок союза от автохлама, чтобы сам ввоз был прозрачным», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262891/
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