Эффективную систему защиты от опасной продукции предложил внедрить министр ЕЭК

«Странам Евразийского экономического союза нужен эффективный диалог для создания единой системы защиты потребителей от небезопасной продукции», — заявил сегодня во время видеомоста министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

По его словам, в 2022 году на рынке ЕАЭС отменили 740 сертификатов на продукцию. При этом большинство из них (620 сертификатов) отменил Госстандарт Беларуси. При этом министр ЕЭК подчеркнул, что большинство выявляемых на рынке союза нарушений одинаковые из года в год.

«Чаще всего это выявляется в пищевой продукции — более 80 процентов проверенной продукции идет с нарушениями. Большую проблему представляет электротехническая продукция. До 85 процентов товаров идут в нарушениями. Товары для детей и подростков, парфюмерная, косметическая продукция и игрушки — в этих пяти видах продукции чаще всего обнаруживаем несоответствия требованиям», — рассказал Виктор Назаренко.

«Около 20 процентов пищевой продукции, примерно 40 процентов электротехнической продукции и до 70 процентов игрушек вообще не имеют документов о безопасности. Получается, что идет допуск на рынок ЕАЭС всего, что не нашло применения в других странах? Такая позиция не годится. Для всех пяти стран нужен эффективный диалог для создания единой системы защиты потребителей от небезопасной продукции», — заключил он.