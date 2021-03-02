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Экономика

Импорт запчастей для сборки тракторов и машин предлагают освободить от НДС

В Кыргызстане предлагают утвердить перечень комплектующих частей, предназначенных для сборки тракторов и автотранспортных средств, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на территорию страны. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и финансов.

В ведомстве отмечают, что сейчас при импорте этого вида товара нужно платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 12 процентов от стоимости запчасти. Это отражается на конечной стоимости собранных на территории страны тракторов. Но Кыргызстан — горная аграрная страна. Для развития сельскохозяйственного машиностроения и рынка средств механизации аграрного производства необходимо обеспечение экономической и финансовой поддержки высокого спроса на все виды сельскохозяйственной техники, а также создание условия для развития экспорта сельхозтехники.

«По данным Кыргызского союза промышленников и предпринимателей, причиной низкой покупательской активности при высоком спросе является неплатежеспособность большей части фермерских хозяйств и высокая стоимость импортной техники. Но вопрос обновления парка сельскохозяйственной техники стоит остро. Открытие собственного производства могло бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке страны. Одной из мер господдержки отечественных производителей является применение налоговых льгот, в частности применение ставки НДС на импорт в размере 0 процентов. Предлагаемый проект позволит хозяйствующим субъектам высвободившиеся средства направить на расширение и развитие сборочных предприятий, что, соответственно, положительно скажется на увеличении объемов производства, занятости населения и увеличении налоговых отчислений в республиканский бюджет», — говорится в справке-обосновании к постановлению кабмина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185040/
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