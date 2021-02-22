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Экономика

У юридических лиц осталась неделя на представление Единой налоговой декларации

У юридических лиц осталась только одна неделя на то, чтобы успеть представить Единую налоговую декларацию. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

По закону до 1 марта ЕНД должны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля декларацию обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184254/
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