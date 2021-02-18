Мэрия Бишкека должна прекратить финансировать расходы республиканского бюджета. Об этом на общегородских бюджетных слушаниях заявил юрист ОФ «Наше право» Марат Кожоналиев.

Он отметил, что в бюджете столицы заложены расходы на оборону, общественный порядок и безопасность. «Но это разве не государственные функции? У нас бюджет, согласно Бюджетному кодексу, разделенный. Если какие-то функции передаются, делегируются, то это должно происходить с соответствующими трансфертами. А почему идут расходы из местного бюджета на оборону, образование, здравоохранение? Каким образом получается двойное финансирование? Берегоукрепительные работы вы заложили, а МЧС нам тогда зачем? Вы эти вопросы рассматриваете, депутаты? Мэрия ладно, она там шкурные свои вопросы решает», — сказал он.

Спикер Жаныбек Абиров объяснил ситуацию на примере системы образования. «Бишкек — единственный город в Кыргызстане, который сам выплачивает заработную плату учителям. Это происходит на основании постановления правительства. Мы устали уже об этом писать», — сказал он.

«Так не утверждайте тогда и все. Тогда все решится», — предложил Кожоналиев.

«Если мы откажемся, то учителя останутся без зарплаты. Вы этого хотите?» — поинтересовался Жаныбек Абиров.

Марат Кожоналиев попросил не противопоставлять его учителям. «У вас есть право нормотворческой инициативы? Так вносите в ЖК, чтобы изменили законодательство. Зачем вы нарушаете? Не сегодня, так завтра придет нормальный прокурор и призовет вас всех к ответственности. Это деньги местного сообщества, всех нас. Давайте работать по закону», — сказал он.

Также Марат Кожоналиев добавил, что в расходной части предусмотрены траты на некоторые социальные объекты. «В том числе туда приписали частную еврейскую школу. Она занимает здание муниципального детсада. Мало того, что мэрия предоставляет здание бесплатно частной структуре, так при этом ежегодно оплачивает коммунальные расходы. Но принимают туда не всех детей. Есть предписание прокуратуры, ничего не исполняется. Неужели это такая мощная структура, в то время как не хватает садиков, муниципальных школ?» — удивился Марат Кожоналиев.