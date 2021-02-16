Кыргызстану нужно реализовать проекты в рамках евразийской кооперации

«В инвестиционный портфель Российско-Кыргызского фонда развития стоит включать проекты государственно-частного партнерства и проекты в рамках евразийской кооперации», — заявила сегодня во время онлайн-конференции эксперт Аза Мигранян.

По ее словам, подобные проекты могут быть осуществлены на всех уровнях — от логистики до внедрения серьезных технологий в кыргызский промышленный сектор. Но пока таких проектов так и не представлено.

«При переговорах во время предстоящего визита президента Садыра Жапарова в Москву стоит акцентировать внимание на том, чтобы предлагать интересные проекты по совместному сотрудничеству в рамках ЕАЭС. Если мы говорим о получении российских инвестиций, то не стоит ссылаться на кризис и на то, что их нет. Они есть, бизнес проявляет интерес. Но любому инвестору необходимы четкие гарантии сохранности и возвратности вложенных средств. Возможно, должны быть представлены какие-то проекты, под которые будут даны госгарантии», — заключила Аза Мигранян.