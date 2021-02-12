Многие госорганы перестали рассматривать заявки и выдавать разрешительные документы горнодобывающим компаниям в связи с изменениями в структуре нового правительства Кыргызстана. Об этом сообщает Международный деловой совет.

Более месяца не предоставляют необходимые услуги Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАОСиЛХ), Госкомиссия по запасам полезных ископаемых и лицензионная комиссия при Госкомитете промышленности, энергетики и недропользованию (ГКПЭН). Этот важный для отрасли вопрос подняли члены комитета Международного делового совета по минеральным ресурсам, который объединяет представителей основных предприятий горнодобывающей отрасли и консалтинговых компаний страны.

«Недропользователи предложили новому правительству предусмотреть переходный период, возможно, принять соответствующее распоряжение, в котором предписать всем госорганам до передачи их в новые министерства и ведомства выполнять все предусмотренные законом функции в полном объеме. При этом особо отметить, что следует продолжить выдачу разрешительной документации, согласований, разрешений на вывоз и другие функции, необходимые для жизнедеятельности экономики», — сообщил глава МДС Аскар Сыдыков.

Обеспокоены недропользователи и некоторыми нормами указа президента о реформировании горнодобывающей отрасли. Документ предполагает разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса.

Некоторые инвесторы, которые вели переговоры ранее, теперь приостановили их, потому что не готовы идти на новые условия.

Это касается не только компаний общегосударственного значения, но и других, потому что для них в указе тоже предусмотрена определенная госдоля. Эта новость вышла во многих зарубежных СМИ в контексте, что Кыргызстан теперь выступает против участия иностранных компаний в отрасли. Вопросы вызывают норма по местным закупкам и некоторые другие нормы этого указа.

«Поэтому комитет МДС по минеральным ресурсам активно вовлечется в разработку Горного кодекса, предусмотренного указом, чтобы все предложения и замечания недропользователей были учтены в новом документе, и он был бы сбалансирован как в интересах бизнеса, так и государства», — заключил глава МДС.