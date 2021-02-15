Итоги января. Падение экономики Кыргызстана замедлилось

После резкого падения в 2020 году экономика Кыргызстана начинается восстанавливаться. Говорить о росте рано, но прекратилось снижение показателей, замедлился и рост цен.

Есть надежда на улучшения

Стабилизация политической ситуации в стране и снижение темпов распространения коронавируса положительно сказались на экономике республики. Да, о росте речи пока не идет. Но по итогам января падение оказалось не таким сильным, как по итогам декабря 2020-го.

За январь 2021 года объем ВВП Кыргызстана составил 33 миллиарда 205,6 миллиона сомов.

В первый месяц года падение экономики достигло 7,6 процента.

Падение экономики связано с сокращением показателей в промышленности, строительстве и сфере услуг.

«Отрасли товарного производства по сравнению с январем прошлого года снизились на 9,3 процента. Падение в отраслях, оказывающих услуги, составило 6,3 процента», — рассказали в Национальном статистическом комитете.

При подсчете ВВП и его изменения по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров мы закупаем в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе 2021 года в структуре ВВП наибольшая доля (48,8 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги.

Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 0,9 процента и составила 37,7 процента. Доля промышленности — 26,5 процента, что выше 2019-го на 0,3 процента.

Доля сельского хозяйства оценивается в 9 процентов, что на 1,3 процента выше, чем в январе 2019-го.

Доля строительства по итогам месяца снизилась на 0,7 процента и составила 2,2 процента.

Промышленность еще не оклемалась

В промышленной сфере оптимизма пока немного. Отрасль до сих пор не отошла от коронавирусных ограничений и политических событий октября 2020-го. Большинство горнорудных предприятий простаивает, а потому падение показателей в отрасли ускорилось.

По итогам января 2021 года падение объемов промышленного производства составило 9,5 процента.

Снижение объемов промышленного производства по сравнению с январем 2020 года связано с сокращением объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 32,8 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 25,5 процента).

Уменьшился выпуск нефтепродуктов (на 6 процентов), фармацевтической продукции (на 3,3 процента) и добыча полезных ископаемых (на 21,0 процента).

Но есть и хорошие новости. Повысились показатели производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,7 раза), химической продукции (на 46,7 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 13,5 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 4,7 процента).

В Кыргызстане дорожают овощи

В январе по сравнению с декабрем отмечен небольшой рост цен — всего на 1 процент. При этом продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,7 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,7 процента, непродовольственные товары — на 0,4 процента. Тарифы на услуги, оказываемые населению, снизились на 0,1 процента.

Повышение цен и тарифов в январе 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года отмечалось во всех регионах республики. Максимальный их рост (1,5 процента) зафиксирован в Нарынской и Баткенской областях.

Зарплаты растут в образовании

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 18 тысяч 493 сома.

В отличие от прошлого года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, операций с недвижимым имуществом, транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 358,53 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 785,43 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $5 миллиардов 648,6 миллиона, что на 19 процентов меньше показателя 2019-го. Экспорт — $1 миллиард 964,5 миллиона (падение — на 1,1 процента), импорт — $3 миллиарда 684,1 миллиона (падение на 26,2 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $2 миллиарда 400,9 миллиона.

Пока ждать улучшений не стоит

В Евразийском банке развития отметили, что радоваться замедлению темпов падения ВВП Кыргызстану рано. Риски ухудшения экономической ситуации повышенные, учитывая рост новых случаев заболевания за рубежом и неясность относительно сроков вакцинации.

«В начале 2021-го глубина спада потребительского спроса начала уменьшаться вследствие снятия ограничений на работу ряда предприятий в сфере услуг в конце 2020 года и снижения количества активных случаев COVID-19 в декабре — начале января», — заявила 24.kg старший аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

Эксперты подчеркивают, что продолжающийся спад во всех секторах экономики и напряженная эпидемиологическая обстановка замедляют восстановление деловой активности. С другой стороны, ускорение инфляции, обусловленное преимущественно ростом мировых и региональных цен на продовольствие, не позволяет смягчить денежно-кредитные условия.

Начало устойчивого восстановления экономики Кыргызстана ожидается к концу 2021 года.

По прогнозу восстановление работы предприятий горнодобывающей отрасли будет происходить медленно, что продолжит сдерживать развитие индустриального сектора в первом квартале 2021-го. Масштабы падения потребительской активности в краткосрочной перспективе продолжат уменьшаться. Тем не менее снижение доходов населения продолжит сдерживать потребительский спрос в течение всего 2021 года.