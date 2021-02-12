Мясо в Кыргызстане продолжает дорожать. Самые высокие цены на него в Оше

С начала месяца розничные цены на говядину по республике повысились на 2,77 сома, или на 0,6 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Баранина при этом подорожала на 8,17 сома, или на 1,9 процента, а конина — на 2,29 сома, или на 0,6 процента.

Наиболее высокий уровень цен на говядину наблюдался в Оше (452,48 сома), баранину — в Кара-Суу (470 сомов) и конину — в Нарыне (445,48 сома). Минимальные цены на говядину и баранину зафиксированы в селе Покровка Манасского района Таласской области (374,37 сома), конину — в Кара-Суу (300 сомов).

Напомним, что мясо в Кыргызстане резко подорожало в конце прошлого года. Всего за пару месяцев оно выросло в цене с 280 до 400 сомов.