В 2020 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,3 миллиарда

По итогам 2020-го в Кыргызстан перечислено $2 миллиарда 377,16 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем переводов снизился на $29,69 миллиона. При этом в декабре 2020-го, в отличие от ноября, показатель вырос на $15,9 миллиона.

Больше всего денег поступило из России — $2 миллиарда 324,79 миллиона. Кроме того, еще $26,33 миллиона перечислили из США и $17,01 миллиона — из других стран.

Чистый приток денежных переводов по итогам 2020 года составил $1 миллиард 888,93 миллиона.

В прошлом году из республики вывели $488,23 миллиона. Это на $66,37 миллиона меньше, чем в 2019-м. Основную часть средств перечислили в Россию — $474,41 миллиона.

Отметим, что по итогам 2019-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из КР в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.