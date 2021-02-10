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Экономика

Ошане задолжали коммунальщикам. Мэр поручил усилить работу по погашению долгов

В Оше необходимо усилить работу по погашению дебиторской задолженности граждан перед коммунальными службами, заявил на коллегии мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, первый вице-мэр Жылдызбек Турганбаев сообщил, что в связи с пандемией незначительно повысилась дебиторская задолженность абонентов перед коммунальными службами города, в частности перед тепло- и энергоснабжающими предприятиями.

В свою очередь Таалайбек Сарыбашов подчеркнул, что коммунальным предприятиям необходимо срочно усилить работу по погашению дебиторской задолженности абонентов.

«Руководителям ТЭЦ, МП «Теплоснабжение», Энергосбыту Оша на месте поручено проработать вопрос погашения задолженности граждан и организаций», — отметили в мэрии.

Также на коллегии сообщили, что в 2020 году ряд внешних и внутренних факторов негативно повлияли на социально-экономический рост в основных сферах. Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, привели к снижению экономической активности и показателей, установленных на прошлый год. В частности, план поступлений в госбюджет (без трансфертов и специальных фондов) составил 2 миллиарда 770 миллионов сомов, что на 3,1 процента меньше аналогичного периода 2019 года.

«В январе — декабре 2020 года доходы местного бюджета (без трансфертов и специальных фондов) исполнены на 102,1 процента. Вместо планируемых 1 миллиарда 35,3 миллиона сомов — 1 миллиард 56,6 миллиона. В 2020 году зарегистрированы 1 тысяча 209 новых хозяйствующих субъектов, а общее количество вновь созданных рабочих мест составило 1 тысяча 608», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/183047/
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