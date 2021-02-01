За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $40 миллионов

В ноябре 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $201,1 миллиона, что на $25,1 миллиона меньше, чем в октябре. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с ноябрем 2019-го показатель вырос на $9,8 миллиона. Если сравнить объем переводов в ноябре с данными за декабрь 2019 года, то падение составило $13,8 миллиона.

Всего за 11 месяцев 2020-го в республику перечислили $2 миллиарда 160,11 миллиона. Это на $31,81 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $2 миллиарда 115,47 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $15,82 миллиона, из США — $20,86 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — ноябре прошлого года в Кыргызстан составил $1 миллиард 719,58 миллиона.

По итогам 11 месяцев 2020-го наблюдался и отток денежных средств — $440,54 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $428,35 миллиона.

По итогам 2019-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из КР в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.