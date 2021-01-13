Председатель ОФ «Зеленая энергетика» Анара Султангазиева, отвечая на вопросы 24.kg, пояснила, почему она считает, что причиной смога является низкокачественный бензин.

По ее словам, машина, заправленная низкосортным топливом, выбрасывает в атмосферу столько же серы, сколько 50 автомобилей, в баках которых высокосортный бензин. «То есть, смотрите, выхлоп вредных веществ от ГСМ класса ниже К-4 и К-5 (аналог «евро 4» и «евро 5») в 500 раз меньше, чем от бензина класса ниже. 60-70 процентов воздуха загрязняют именно авто, использующие плохое топливо. По сути, мы заправляем не очищенный бензин, а сырье. Такая же история и с дизельным топливом. Оно также бывает разного класса», — пояснила Анара Султангазиева.

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Она добавила, что вместе с группой экспертов проводила расчеты по выбросам из труб ТЭЦ. Они пришли к выводу, что котельные, которые топятся углем, и котельные, работающие на газе, дают разный по вредности и содержанию опасных веществ выхлоп. Анара Султангазиева признала, что летом смог тоже есть, но он не такой густой. Причины, по ее мнению, просты: это изменение направления ветра и уровня влажности.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов заявил, что согласен с Анарой Султангазиевой по причинам загрязнения воздуха. «Особенно с тем, что наши авто используют низкокачественный бензин. При этом представители НПЗ пытаются нас уверить, что при введении топлива высокого класса поднимется цена. Об этом же нам твердят и в Министерстве экономики. Но мы выступаем, чтобы для всех нефтетрейдеров были одинаковые условия», — утверждает Канат Эшатов, отметив, что значительно стоимость бензина не вырастет. Однако не уточнил, сколько будет стоить ГСМ после того, как заработает техрегламент.

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Он добавил, что все должны завозить качественное топливо. «В отсрочке введения норм техрегламента заинтересованы те, кто завозит низкосортный бензин. Нам и так дали время. Наши партнеры по ЕАЭС давно перешли на эти стандарты. Последним был Казахстан в 2018 году. Мы же ничего не сделали для перехода на качественный бензин. А когда месяц остался, вновь просим отсрочки. Еще на два года. Но у нас же ни один нефтеперерабатывающий завод не модернизирован», — отметил Канат Эшатов.

Бишкек лидирует в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality. Активисты предложили ввести экологический режим чрезвычайной ситуации. По их словам, бишкекчане будут умирать не от COVID-19, а от загрязненного воздуха, если все будут бездействовать.