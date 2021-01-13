Председатель ОФ «Зеленая энергетика» Анара Султангазиева, отвечая на вопросы 24.kg, пояснила, почему она считает, что причиной смога является низкокачественный бензин.
По ее словам, машина, заправленная низкосортным топливом, выбрасывает в атмосферу столько же серы, сколько 50 автомобилей, в баках которых высокосортный бензин. «То есть, смотрите, выхлоп вредных веществ от ГСМ класса ниже К-4 и К-5 (аналог «евро 4» и «евро 5») в 500 раз меньше, чем от бензина класса ниже. 60-70 процентов воздуха загрязняют именно авто, использующие плохое топливо. По сути, мы заправляем не очищенный бензин, а сырье. Такая же история и с дизельным топливом. Оно также бывает разного класса», — пояснила Анара Султангазиева.
Она добавила, что вместе с группой экспертов проводила расчеты по выбросам из труб ТЭЦ. Они пришли к выводу, что котельные, которые топятся углем, и котельные, работающие на газе, дают разный по вредности и содержанию опасных веществ выхлоп. Анара Султангазиева признала, что летом смог тоже есть, но он не такой густой. Причины, по ее мнению, просты: это изменение направления ветра и уровня влажности.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов заявил, что согласен с Анарой Султангазиевой по причинам загрязнения воздуха. «Особенно с тем, что наши авто используют низкокачественный бензин. При этом представители НПЗ пытаются нас уверить, что при введении топлива высокого класса поднимется цена. Об этом же нам твердят и в Министерстве экономики. Но мы выступаем, чтобы для всех нефтетрейдеров были одинаковые условия», — утверждает Канат Эшатов, отметив, что значительно стоимость бензина не вырастет. Однако не уточнил, сколько будет стоить ГСМ после того, как заработает техрегламент.
Он добавил, что все должны завозить качественное топливо. «В отсрочке введения норм техрегламента заинтересованы те, кто завозит низкосортный бензин. Нам и так дали время. Наши партнеры по ЕАЭС давно перешли на эти стандарты. Последним был Казахстан в 2018 году. Мы же ничего не сделали для перехода на качественный бензин. А когда месяц остался, вновь просим отсрочки. Еще на два года. Но у нас же ни один нефтеперерабатывающий завод не модернизирован», — отметил Канат Эшатов.
Бишкек лидирует в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality. Активисты предложили ввести экологический режим чрезвычайной ситуации. По их словам, бишкекчане будут умирать не от COVID-19, а от загрязненного воздуха, если все будут бездействовать.