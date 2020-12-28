Разработка месторождения Жетим-Тоо. Насколько реальны фантазии чиновников

Власти Кыргызстана нашли новую «игрушку». Панацею в решении экономических проблем и поступлений в бюджет они увидели в разработке месторождения железа Жетим-Тоо. Однако на практике проект вряд ли реализуем. А если его и запустят, то жителям Нарынской области придется попрощаться с чистым воздухом.

Митинги, скандалы и отзывы лицензии

В 2009 году месторождение Жетим-Тоо перешло в разряд особо охраняемых.

Попытки начать работы на месторождении не новы. Каждый раз они заканчивались скандалом. В 2008 году чиновники Нарынской области потребовали от правительства лишить ОсОО «ТенЛин» (Китай) лицензии на геологоразведку и приостановить все работы на месторождении Жетим-Тоо. Причина — нарушение природоохранного законодательства.

В том же году компания ArtMining получила лицензию на право пользования недрами Дангинской площади месторождения Жетим-Тоо с целью изучения запасов железа. При этом утверждалось, что учредителями ArtMining являются приближенные Максима Бакиева — Максим Гладышев и Юлиана Пак, а также гражданин КНР Фу Пэн.

Споры вокруг месторождения железной руды Жетим-Тоо вновь начались в 2010 году. Тогда стало известно, что правительство, возглавляемое Данияром Усеновым (ныне он гражданин Беларуси Даниил Урицкий), передало права на его разработку китайским компаниям. Местные активисты устраивали митинги, требуя остановить работы, а тогда занимавший должность губернатора региона Омурбек Суваналиев в знак протеста подал в отставку.

В 2010-м комиссия по вопросам лицензирования и недропользования аннулировала лицензию ArtMining из-за нарушения закона о недрах. Компания подала в суд и выиграла. Лицензию вернули в 2012 году, а в 2014-м вновь отозвали. Снова были суды. В итоге в 2016 году все-таки компанию лишили лицензии.

Тогда Госагентство по геологии и минеральным ресурсам пообещало, что уже в ближайшее время проведет конкурс на разработку месторождения.

До прибыли копать и копать

Никаких работ на месторождении нет, а кабмин уже подсчитал возможную прибыль. По предварительной оценке, разработка Дангинского участка месторождения Жетим-Тоо принесет более $200 миллионов. Это увеличит отчисления в бюджет, позволит профинансировать различные социальные программы и использовать часть средств для выплаты внешнего долга.

«В этом проекте, помимо уплаты налогов, 2 процента валового дохода будет перечисляться в Фонд развития Нарынской области с учетом интересов местного населения», — обещают в правительстве.

Только забывают сказать, что никаких работ на месторождении сейчас нет. Есть только открытое в горах в 1956 году рудопроявление Жетим-Тоо. На нем на протяжении 40 километров определялись отдельные сгустки рудных тел, состоящие из двух минералов — магнетита и гематита.

Рельеф месторождения высокогорный и труднодоступный.

Исключение составляет самый северный участок Дангы с относительно сглаженной поверхностью. Ближайший поселок Чырпыкты расположен в 25 километрах от месторождения. Чиновники заявляют, что месторождение Жетим-Тоо считается одним из самых крупных месторождений в мире. Запасы руды составляют 3 миллиарда 344 тонны.

Но это не совсем так. Никто на сегодня не знает точных запасов руды на месторождении. Да и сам факт, что после обнаружения руды в далеком 1956 году там не было никаких работ, уже говорит о многом. Все не так легко, как фантазируют чиновники.

«Для того чтобы оценить запасы и глубину залегания, геологические и горнотехнические параметры рудопроявлений, требуется не менее пяти лет. Только после этого можно говорить о рентабельности участков», — предупреждал еще в 2010 году министр природных ресурсов Капар Курманалиев.

На геологоразведку придется затратить более $20 миллионов.

Только потом можно будет точно сказать, каковы запасы железа на Жетим-Тоо. Да и после этого не стоит ждать мгновенной прибыли. Чтобы месторождение заработало, нужно создать инфраструктуру. Построить дороги, обогатительный комбинат. А это еще дополнительные вложения, которые государство собирается делать самостоятельно. Откуда у страны с миллиардными долгами в экономический кризис могут быть такие средства? Об этом власти предпочитают умалчивать.

Забыть про экологию

Еще одна проблема — экология. Местные жители не зря выступают против разработки месторождения, считая, что это повлечет за собой экологическую катастрофу. С ними еще совсем недавно соглашались и чиновники. Например, экс-глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров в 2016 году заявил журналистам, что при разработке Жетим-Тоо высока вероятность экологического ущерба.

«Нужно особое внимание обратить на современные технологии, которые позволят минимизировать ущерб окружающей среде. Только в таком случае можно рассмотреть вопрос разработки Жетим-Тоо», — сказал он.

По его словам, если не найдется инвестор, который может использовать эти технологии, то лучше разработку месторождения оставить на будущее, когда технологии разработают.

Только чтобы построить дорогу для проезда спецтехники к месторождению, придется вырубить реликтовые леса Нарынского заповедника.

А еще придется срезать тысячи тонн грунта вдоль реки Нарын. Действовать по-другому не получится. Ведь без инфраструктуры разработка любого месторождения просто невозможна. К тому же сам процесс обогащения железной руды — экологически вредное производство. И если оно будет запущено, то просто погубит природу Нарынской области.

Даже если власти страны найдут деньги на реализацию проекта, то совсем не факт, что местные жители согласятся погубить экологию ради возврата внешнего долга Китаю.