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Власть

Правительство рассказало о планах на месторождение Жетим-Тоо

Правительство Кыргызстана еще раз заверило, что не намерено продавать лицензию на разработку месторождения Жетим-Тоо. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

Он опроверг информацию о продаже месторождения инвесторам.

«Месторождение никому не продадим. Мы сами будем разрабатывать. Сейчас работаем над этим. Природные ресурсы — это богатство народа, и они должны принадлежать народу», — заявил Максат Мамытканов.

Вице-премьер-министр отметил, что в адрес кабмина звучат несправедливые обвинения. «Нас называют предателями. Это нас задело. Мы не предатели. Наша цель — улучшить уровень жизни народа», — добавил он.

Глава ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев заметил, что все ранее выданные лицензии на разработку Жетим-Тоо аннулированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179155/
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