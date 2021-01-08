Правительство рассказало о планах на месторождение Жетим-Тоо

Правительство Кыргызстана еще раз заверило, что не намерено продавать лицензию на разработку месторождения Жетим-Тоо. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

Он опроверг информацию о продаже месторождения инвесторам.

«Месторождение никому не продадим. Мы сами будем разрабатывать. Сейчас работаем над этим. Природные ресурсы — это богатство народа, и они должны принадлежать народу», — заявил Максат Мамытканов.

Вице-премьер-министр отметил, что в адрес кабмина звучат несправедливые обвинения. «Нас называют предателями. Это нас задело. Мы не предатели. Наша цель — улучшить уровень жизни народа», — добавил он.

Глава ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев заметил, что все ранее выданные лицензии на разработку Жетим-Тоо аннулированы.