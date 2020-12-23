В Бишкеке на месте карьера в 11-м микрорайоне хотят построить торговый центр

Мэрия Бишкека и Центр государственно-частного партнерства собираются реализовать проект по строительству многофункционального центра на территории карьера в 11-м микрорайоне. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В ведомстве напомнили, что объект расположен в южной планировочной зоне столицы. Площадь карьера составляет 7,51 гектара. Еще в 2016 году распоряжением муниципалитета Бишкека был объявлен открытый конкурс на разработку лучших решений. По итогам оценки проектов определен победитель с наилучшим проектным предложением застройки территории.

«Проект включает в себя строительство концертного зала вместимостью до 5 тысяч мест и спортивного комплекса. Вместе с тем территория участка позволяет построить и другие коммерчески выгодные объекты на усмотрение инвестора. В связи с расположением участка в одном из густонаселенных районов города, а также с активно развивающейся инфраструктурой района комплекс позволит привлечь достаточное число посетителей», — говорится в сообщении.