20:31
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Экономика

В Бишкеке на месте карьера в 11-м микрорайоне хотят построить торговый центр

Мэрия Бишкека и Центр государственно-частного партнерства собираются реализовать проект по строительству многофункционального центра на территории карьера в 11-м микрорайоне. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В ведомстве напомнили, что объект расположен в южной планировочной зоне столицы. Площадь карьера составляет 7,51 гектара. Еще в 2016 году распоряжением муниципалитета Бишкека был объявлен открытый конкурс на разработку лучших решений. По итогам оценки проектов определен победитель с наилучшим проектным предложением застройки территории.

«Проект включает в себя строительство концертного зала вместимостью до 5 тысяч мест и спортивного комплекса. Вместе с тем территория участка позволяет построить и другие коммерчески выгодные объекты на усмотрение инвестора. В связи с расположением участка в одном из густонаселенных районов города, а также с активно развивающейся инфраструктурой района комплекс позволит привлечь достаточное число посетителей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177772/
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
Посетители торговых центров агрессивно реагируют на просьбы надеть маски
Торговые центры Бишкека начали работать по новому графику
Торговцы крупных центров Бишкека вывозят свой товар. Боятся мародеров
Арендаторы фудкортов обратились к властям с просьбой разрешить им работать
В Бишкеке торговым центрам и супермаркетам разрешено работать до 21.00
Бизнес и госучреждения закрываются на карантин. Новые графики работы
В ЦУМе передумали: первый этаж торгового центра на карантин не закроют
Позитивный материал. Торговые центры Бишкека добровольно уходят на карантин
В Таласе все торговые точки и рынки закрыли на дезинфекцию
Торговые центры и санитарные нормы. Как администрации ТРЦ соблюдают правила
Популярные новости
Райымбек Матраимов погасил чуть больше половины суммы ущерба Райымбек Матраимов погасил чуть больше половины суммы ущерба
Обратный тренд. Доллар начал дорожать Обратный тренд. Доллар начал дорожать
Курс доллара в&nbsp;Кыргызстане продолжает снижение Курс доллара в Кыргызстане продолжает снижение
На&nbsp;российском сайте продают лицензию на&nbsp;месторождение из&nbsp;Кыргызстана На российском сайте продают лицензию на месторождение из Кыргызстана
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
20:24
Строительство новой школы в Араванском районе почти завершили Строительство новой школы в Араванском районе почти зав...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Вечером столица снова на первом месте в рейтинге
19:41
Только 13 процентов выпускников детских домов обучаются в вузах
19:40
В Бишкеке на месте карьера в 11-м микрорайоне хотят построить торговый центр
19:25
У агитационных групп есть время на создание избирательных фондов