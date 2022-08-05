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Общество

Цифра дня. 331 рынок и торговый центр работает в Кыргызстане

В Кыргызстане работает 331 рынок и торговый центр. Такие данные приводит Национальный статистический комитет в бюллетене «О деятельности рынков Кыргызской Республики».

Всего в стране 271 рынок, из них продовольственных — 35, вещевых — 64, смешанных — 186, по продаже скота, птицы и зернофуража — 36, автомобилей — 10.

Торговых центров в Кыргызстане 60. Больше половины — 31 — в Бишкеке. На втором месте Джалал-Абадская область, в которой 8 торговых центров, на третьем — Чуйская (6). В Оше пять торговых центров, а в области — один.

Стоит отметить, что, по данным Нацстаткома, в Таласской области нет ни одного торгового центра.

Рынков больше всего в Ошской области — 80. За ней идут Бишкек (66) и Джалал-Абадская область (62). Меньше всего базаров в Иссык-Кульской области — всего 11.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241572/
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