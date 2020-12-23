Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $733,9

По итогам октября на каждого кыргызстанца приходится по $733,9 государственного долга. За месяц бремя выросло на $2,61.

По данным Министерства финансов, на 31 октября 2020 года государственный долг (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 843,81 миллиона (396 миллиардов 223,63 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 185,3 миллиона (342 миллиарда 357,46 миллиона сомов) — внешний, а $658,51 миллиона (53 миллиарда 866,17 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам октября госдолг составил 67,94 процента ВВП.

За месяц государственный долг страны вырос на $17,35 миллиона, или 12 миллиардов 37,55 миллиона сомов. Внешний долг при этом вырос на $14,17 миллиона, или 10 миллиардов 335,43 миллиона сомов, а внутренний — на $3,18 миллиона, или 1 миллиард 702,13 миллиона сомов.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 871,16 миллиона (44,7 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 780,57 миллиона (42,5 процента внешнего долга КР).