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Экономика

С начала года от ценных бумаг в бюджет поступило 11,9 миллиарда сомов

За январь — ноябрь 2020 года от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет поступило 11 миллиардов 937,75 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе госказначейские векселя разместили на 992,22 миллиона сомов. Самыми прибыльными оказались векселя со сроком размещения в 12 месяцев. Они принесли бюджету 770,5 миллиона сомов. От шестимесячных ГКВ поступило 24,26 миллиона сомов, трехмесячных — 197,46 миллиона сомов.

За счет размещения государственных казначейских облигаций бюджет пополнился на 10 миллиардов 945,53 миллиона сомов. Из них 796,76 миллиона сомов поступило от двухлетних ГКО, 422,38 миллиона сомов — трехлетних, 3 миллиарда 235,01 миллиона сомов — пятилетних. Еще 4 миллиарда 866,44 миллиона сомов принесли семилетние ГКО и 1 миллиард 624,94 миллиона сомов десятилетние.

Напомним, что государственные ценные бумаги — это долговые обязательства страны. Они увеличивают внутренний госдолг Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177622/
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