Ценные бумаги аэропорта «Манас» переведены в наивысшую категорию

Ценные бумаги ОАО «Международный аэропорт «Манас» переведены в категорию «А» (наивысшая) из категории «В» (следующая за наивысшей) официального списка Кыргызской фондовой биржи. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Переход в категорию «А» говорит о соответствии компании ОАО «Международный аэропорт «Манас» целому ряду самых высоких требований листинга КФБ. В частности, требования предъявляются к сроку существования компании-эмитента, величине собственного капитала и прибыльности. Обязательны аудит финансовой отчетности за прошедший финансовый год, наличие чистой прибыли за отчетный год или по сумме трех лет, наличие маркет-мейкера ценных бумаг на КФБ.

Ценные бумаги, находящиеся в категории «А», обладают минимальными рисками и высоким инвестиционным качеством.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» находится в листинге КФБ с июля 2008 года. На сегодня является одной из успешных и динамично развивающихся компаний Кыргызстана. Сегодня в категории «А» находятся только государственные ценные бумаги и ОАО «МАМ» — это первая компания, которая перешла в наивысшую категорию листинга.