Бизнес призывает кандидатов в президенты вспомнить про экономику

Бизнес-сообщество Кыргызстана призывает кандидатов в президенты КР взять обязательства по развитию экономики и защите бизнеса. Об этом говорится в обращении предпринимателей.

Крупнейшие бизнес-ассоциации страны предлагают всем кандидатам на должность президента Кыргызстана обсудить пути развития экономики и бизнеса и подписать совместную декларацию. Декларация обозначит основные ожидания бизнеса от кандидатов в президенты КР. Кандидаты в свою очередь подтвердят свою приверженность в следовании наиболее важным посылам бизнеса по развитию рыночной экономики и защите инвестиций.

Бизнес просит обеспечить защиту инвестиций, частной собственности, а также других прав и свобод, гарантированных действующей Конституцией.

Кроме того, надо соблюдать принципы рыночной экономики, в том числе снизить государственное регулирование, обеспечить минимальное участие государства в экономической деятельности, развитие частного сектора и трансграничной торговли.

Предприниматели также призывают обратить внимание на привлечение инвестиций и повышение доверия инвесторов, содействие в создании благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, проведение эффективной внешней политики, создание и поддержание привлекательного имиджа Кыргызстана на международной арене.

Они также просят провести полномасштабную судебную реформу, чтобы обеспечить максимальную независимость судей от власти, исключить вмешательство и незаконные действия органов безопасности, правоохранительных и надзорных органов в отношении субъектов предпринимательства.

Важными также названы факты обеспечения устойчивости, развития финансовой системы и денежно-кредитной политики на основе опыта развитых стран мира, привлечения профессиональных и добросовестных кадров на руководящие должности в государственных органах и дипломатических представительствах Кыргызстана за рубежом.