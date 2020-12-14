Остановка «Бозымчака». Как слабость государства лишает людей работы

Кыргызский обыватель, наверное, никогда и не слышал о большинстве месторождений золота и других полезных ископаемых, упоминания о которых мелькают последние месяцы в отечественной прессе. К сожалению, информационные поводы у нашей горнорудной отрасли не самые радужные: рейдерство, порча имущества, давление со стороны местного населения, массовые увольнения.

Одним махом остановить производство

В пятницу, 11 декабря, в Бишкеке у Дома правительства митинговали около двух сотен работников горнодобывающего комплекса «Бозымчак», расположенного в Джалал-Абадской области. Всего на предприятии работает около тысячи сотрудников из разных регионов страны. Они хотят, чтобы им разрешили работать и кормить семьи.

Причиной закрытия предприятия стало требование местных жителей о том, чтобы 80 процентов его работников набрали из двух близлежащих сел. Митингующие же понимают, что в случае увольнения государство не сможет обеспечить их рабочими местами. Они требуют, чтобы власти исполнили свои базовые функции, такие как защита инвесторов.

По словам горнорудников, на фоне протестов 5-6 октября после парламентских выборов местные жители устроили беспорядки на комбинате «Бозымчак» и попытались захватить его.

Все это называется давлением на инвестора. Причем в жестком и бескомпромиссном виде, в угоду небольшой группе людей.

А еще серьезный замах на подрыв всей государственности. Прямой путь к регионализму начинается с того, что центральная власть не может обеспечить свои обязательства перед инвестором. Кстати, инвестором может выступить и человек из соседней области, и транснациональная компания, расположенная на другом континенте.

Государство же должно следить, чтобы соблюдались все экологические договоренности, инвестор платил налоги, зарплату и прочие отчисления. В массе своей все крупные компании соблюдают эти пункты договоров.

Почему-то у нас наивно полагают, что инвестор — это какой-то глупец. Дескать, по собственной дурости и себе в убыток везет людей со всего Кыргызстана, а зачастую и стран дальнего зарубежья, чтобы они работали на месторождении. Зачем? Когда прямо здесь, рядом, в соседнем селе, можно набрать желающих. А может, на крупных производствах нужны люди определенной специальности, с опытом работы, придерживающиеся трудовой дисциплины?

Ущерб, который может вырасти

После 5 октября месторождениям Кыргызстана нанесли ущерб на сумму 1 миллиард 952 миллиона сомов. Всего по горнодобывающим предприятиям возбудили 46 дел, по 29 ведется досудебное производство. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев на координационном совещании по вопросу противодействия коррупции.

Читайте по теме Возле Дома правительства митингуют сотрудники месторождения Бозымчак

И вроде как виновных ищут, но митинг в Бишкеке показал — на деле все не так радужно.

За ситуацией на Бозымчаке наверняка наблюдают инвесторы десятков других месторождений. Им очень интересно, чем же закончится дело. Все понимают, что завтра на месторождениях Джеруй, Кумтор, Джамгыр, Тереккан могут появиться очередные активисты (не путать с сотрудниками и их семьями!), желающие заработать политические дивиденды на горячей теме «заставим инвестора уважать наши правила» в ущерб всем достигнутым соглашениям.

Разрешения ситуации ждут и тысячи сотрудников этих компаний. У многих кредиты. Каждый день их гложет мысль: а не станет ли наше месторождение следующим? Не придется ли уже завтра искать работу в другой стране?

Что республика может потерять

Вклад горнодобывающего сектора в ВВП республики составляет от 7 до 10 процентов, промышленное производство — более 50 процентов, экспорт — более 40 процентов. Это десятки миллиардов сомов ежегодно, за счет которых выплачиваются пенсии, зарплаты, поддерживается водно-распределительная, транспортная, энергетическая инфраструктуры. Да содержатся те же чиновники.

Не стоит забывать и том, что, например, месторождение Кумтор наряду с другими золотодобывающими компаниями (без учета «Джеруя», тот уже остановился), ежегодно добывают и передают государству для продажи на внешних рынках десятки тонн золота, что поддерживает курс сома к доллару.

Кыргызстан экспортирует на внешние рынки мало товаров, а закупаем мы все, начиная от смартфонов и заканчивая гречкой с носками.

Как только очередные митингующие попытаются перекрыть дороги на крупнейшие золотодобывающие предприятия хотя бы на месяц, мы можем получить стремительное падение платежного баланса. Сом еще больше обесценится, что повлияет на цены на продукты питания, одежду и другие товары. А эта история уже не просто о безобидном популизме. За чужие политические очки придется заплатить каждому гражданину из собственного кармана.