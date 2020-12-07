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Экономика

Международные резервы Кыргызстана продолжают снижаться

Валовые международные резервы Кыргызстана снижаются третий месяц подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

По итогам ноября резервы достигли $2 миллиардов 817,16 миллиона. За месяц они уменьшились на $127,04 миллиона. За сентябрь — ноябрь показатель снизился до $254,02 миллиона.

А вот с начала года они, наоборот, выросли на $393,05 миллиона. В прошлом году по итогам ноября резервы были на $448,59 миллиона меньше.

Напомним, что Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. С начала ноября он провел 11 интервенций, продав $84 миллиона 750 тысяч для стабилизации курса сома.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175810/
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