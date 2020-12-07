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Экономика

Декларации чиновников опубликуют только к концу 2021 года

Декларации о доходах и расходах чиновников будут опубликованы только в 2021 году. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что в этом году из-за введенного карантина срок предоставления Единой налоговой декларации (ЕНД) за 2019 год продлен до апреля 2021-го. Это правило касается всех физических лиц, в том числе государственных и муниципальных служащих.

«Даже те, кто сдал декларации до апреля 2020 года, могут внести изменения до апреля 2021-го и уточнения до 30 июня 2021 года. Получается, что в следующем году граждане буду сдавать сразу две декларации — за 2020 и 2021 годы. С 1 июля 2021-го ГНС начнет проверку и анализ деклараций. В этом году мы этим не занимались из-за продления сроков предоставления деклараций. В следующем году мы опубликуем декларации сразу за два года — 2019 и 2020», — прокомментировали ситуацию в налоговой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175766/
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