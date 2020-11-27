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Экономика

Госдолг. В Минфине рассказали, на каких условиях Кыргызстану дают отсрочку

По условиям Парижского клуба, одобренным странами Большой двадцатки (G20), достигнута договоренность о временном приостановлении (до конца 2020 года) обслуживания внешнего долга перед основными странами-кредиторами. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве финансов.

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На сегодня с пятью кредиторами (Абу-Даби, Саудовская Аравия, Германия (KfW, Euler Hermes) и Турция) достигнуты соглашения по отсрочке платежей с нулевой процентной ставкой. Еще по пяти кредиторам, в том числе и с членами Парижского клуба (Франция, Дания, Корея, Япония), ведутся переговоры по условиям в части неприменения процентной ставки на сумму отсрочки.

«КНР также, основываясь на инициативе Парижского клуба, согласилась временно приостановить получение от Кыргызстана платежей в счет обслуживания долга с применением процентной ставки на сумму отсрочки в 2 процента. Эта отсрочка по приостановленным платежам до конца года составляет порядка $35 миллионов (2,8 миллиарда сомов)», — рассказали в Минфине.

«Переговоры с Китаем продолжаются, окончательное решение еще не принято. По предварительным данным, в случае подписания соглашения сумма отсрочки будет погашаться равными долями в течение трех лет — с 2022 по 2024 год. При этом 2021-й будет льготным. Отсрочка будет платиться два раза в год. По итогам сумма возврата с учетом процентов составит $36,7 миллиона (2,9 миллиарда сомов), то есть переплата составит порядка $1,7 миллиона», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174715/
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