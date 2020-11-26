Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и «Центерра» на Кумторе

Октябрь и начало ноября 2020 года стали месяцами разочарования для инвесторов Кыргызстана. Очередные политические волнения привели к тому, что горнорудные компании на месторождениях столкнулись с группами агрессивно настроенных местных жителей.

Ряд месторождений приостановил добычу полезных ископаемых, что обернулось потерей сотни миллионов сомов в виде недополученных налогов, сборов, зарплат и прочего. Пострадали как иностранные инвесторы, так и местные подрядные организации, у которых заказывали еду, программное обеспечение, транспортные, инженерные и прочие услуги. Тысячи людей временно лишились работы, которой и так почти нет в регионах Кыргызстана.

Доходы от золота Кумтора

Во многом эти события стали итогом неконтролируемого распространения откровенно «диких» мифов о том, что инвесторы все вывозят из страны, и кыргызстанцы ничего не получают от добычи полезных ископаемых.

Вроде лживый миф, который разбивается при малейшем знакомстве с общеизвестными цифрами. Но социальные сети полны откровенно выдуманных, односторонних и местами фантастических цифр. Неподготовленные люди читают и верят. Так что давайте разберемся на самом известном примере, который чаще всего мелькает в постах неравнодушных людей.

Это наше месторождение Кумтор, которое разрабатывает компания «Центерра Голд Инк».

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого крупного пакета ее акций — 77 миллионов, или более 26 процентов от общего пакета.

Золоторудное месторождение Кумтор открыли в 1978 году, а технико-экономическое обоснование (ТЭО) по его освоению подготовил институт «Гиналмаззолото» Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР в 1989-м.

Однако освоение месторождения отложили из-за высокой стоимости проекта — 995,4 миллиона советских рублей (около $1,46 миллиарда на тот момент). Это к вопросу, что мы сейчас вдруг начнем своими силами разрабатывать такие месторождения и за пару месяцев наполним бюджет.

Необходимо вложить сотни миллионов долларов, чтобы получить через пару лет первый продукт в виде, к примеру, золота. На Кумторе для этого понадобилось три года.

Не раз встречал в социальных сетях такое заблуждение от безграмотных авторов о том, что «Центерра» вывезла из Кыргызстана сотни тонн золота. Но если воспользоваться открытыми источниками или позвонить в профильный государственный орган, то можно выяснить страшную тайну...

Все золото, производимое на руднике «Кумтор», покупает АО «Кыргызалтын».

Компания «Кумтор» не занималась и не занимается его экспортом. Она его добывает и продает государственной компании.

За все золото, которое добыли в 1994-2019 годах на руднике, получен доход в размере — $10,4 миллиарда.

Понятно, что цена за унцию золота в разные годы колебалась, как и стоимость доллара к сому. Но в нашем обзоре это не имеет большого значения.

С 1994 по 2019 год выплаты проекта на территории Кыргызстана превысили $4 миллиарда 141 миллион.

Если пересчитать это в сомах по текущему курсу, то 347 миллиардов 844 миллиона сомов попали в экономику Кыргызстана за время работы «Кумтора» в виде налогов, обязательных платежей, выплат по стратегическому соглашению, на закупки товаров у местных производителей, зарплаты сотрудникам (99 процентов граждане Кыргызстана), выплату и дивиденды «Кыргызалтыну», платежи на инфраструктуру.

Бюджет Кыргызстана на 2020 год по закону составил 173 миллиарда сомов. Получается, от работы проекта мы получили более двух годовых бюджетов.

Кто после будет поддерживать в социальных сетях мнение, что нам нужно выгнать всех инвесторов?

Думайте сами. Но когда мои родственники получают пенсию, а врачи и чиновники зарплаты, строятся новые дороги, не стоит забывать, что многого из этого мы не могли бы себе позволить без таких масштабных проектов.

Сколько надо вложить, чтобы получить золото

Вот еще несколько цифр для понимания, сколько надо ежегодно инвестировать, чтобы такой рудник, как «Кумтор», мог работать.

В 2019 году в капитальные затраты на «Кумторе» вложили $146 миллионов.

Это при среднем курсе 69 сомов за $1 в том году — более 10 миллиардов сомов. За тот же год по плану в бюджет заложили на всю систему здравоохранения — 4,1 миллиарда сомов.

То есть в не самый затратный год (например, в 2012-м в капитальные затраты на «Кумторе» инвестировали $385 миллионов) на здравоохранение в нашей стране заложили в два раза меньше. Причем многие вложения надо делать оперативно, иначе может случиться как экологическая, так и техногенная катастрофа.

И, пожалуй, последние очевидные цифры из интернета, которые у всех на виду.

Если брать метод, которым так любят оперировать народные следователи из интернета. А они любят все переводить в тонны золота и громко заявлять, что Кыргызстан почти ничего не получил от работы рудника «Кумтор», кроме $300 миллионов от «выплаты дивидендов «Кыргызалтыну».

И тут выяснится, что от $10,4 миллиарда нужно отнять все то, что осталось по факту в Кыргызстане в виде платежей — это $4,1 миллиарда. Минус капитальные затраты, расходы на геологоразведку, оборотный капитал и операционные расходы.

Сколько же «капиталисты» заработали

В итоге получается, что «капиталисты» на нас заработали $1,1 миллиарда. Но тут мы вновь вспомним, что наше государство тоже имеет акции «Центерра Голд Инк», стоимость которых на сегодня составляет $700 миллионов 790 тысяч.

Они абсолютно ликвидный актив, который можно и нужно использовать в интересах страны. Раз есть акции, значит, есть и дополнительные бюджетные поступления от дивидендов сейчас и в будущем, даже когда «Кумтор» полностью выработает свой запас.

«Центерре» принадлежит не только «Кумтор», но и золото-медный рудник международного класса «Маунт Миллиган» в Британской Колумбии (Канада), молибденовые рудники «Эндако» и «Томпсон Крик», расположенные в Британской Колумбии и штате Айдахо, горнопромышленный комплекс «Лангелот» в Пенсильвании (США).

Получается, за 26 лет Кыргызстан получил платежей почти в четыре раза больше, чем инвестор.

Он же привлекал средства, управлял сложным проектом, рисковал попасть на экологические санкции, рисковал привлеченным капиталом, проводил геологоразведку. Еще треть от всей вырученной за все эти годы суммы вообще ушла собственно на то, чтобы золото извлечь из горных пород.

Вот такая простая математика получается.