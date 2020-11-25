Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в 2,9 миллиарда сомов

Переплата по долгу Кыргызстана Китаю из-за пролонгации долга составит 2,9 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, на сегодня еще ведутся консультации. Китай согласен пролонгировать долг Кыргызстана на четыре года с разбивкой по траншам. И процентную ставку за эту пролонгацию китайская сторона предлагает установить на уровне двух процентов.

«В целом она выдерживается на уровне установленных правительством параметров по льготности», — отметил Артем Новиков.