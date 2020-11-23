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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731,3

По итогам августа на каждого кыргызстанца приходится по $731,3 государственного долга. За месяц бремя снизилось на $0,1.

По данным Министерства финансов, на 30 сентября государственный долг (внешний плюс внутренний) составил $4 миллиарда 826,46 миллиона (384 миллиарда 186,08 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 171,13 миллиона (332 миллиарда 22,03 миллиона сомов) — внешний, а $655,33 миллиона (52 миллиарда 164,04 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны уменьшился на $940 тысяч. Но произошло это за счет изменения курса доллара. Если сравнивать сумму госдолга в сомах, то она выросла на 5 миллиардов 388,59 миллиона сомов.

Внешний долг также снизился на $9,31 миллиона только в долларовом выражении. В сомовом вырос на 3 миллиарда 990,01 миллиона. Внутренний долг вырос как в долларовом (на $8,37 миллиона), так и в сомовом (на 1 миллиард 398,58 сома).

По итогам сентября госдолг составил 65,88 процента ВВП.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 564,7 миллиона (44,7 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 778,89 миллиона (42,6 процента внешнего долга КР).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174138/
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