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Экономика

В 2020 году расходы на обслуживание госдолга выросли на 2,1 миллиарда сомов

После уточнения бюджета на 2020 год расходы на обслуживание госдолга выросли на 2,1 миллиарда сомов. Об этом стало известно сегодня на расширенном заседании комитета по бюджету и финансам.

На 2020 год на обслуживание госдолга было заложено 28,8 миллиарда сомов, в том числе 16,1 миллиарда сомов — на обслуживание внешнего долга и 12,7 миллиарда сомов — на обслуживание внутреннего долга.

«По второму уточненному бюджету на 2020 год на обслуживание госдолга направляется около 30,9 миллиарда сомов, в том числе 16,3 миллиарда сомов на обслуживание внешнего долга и 14,7 миллиарда сомов — на обслуживание внутреннего долга», — сообщил министр финансов Кыялбек Мукашев.

При этом он отметил, что в 2019-м на обслуживание государственного долга страны направлено 28,1 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174056/
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