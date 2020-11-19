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Экономика

За три дня Нацбанк продал на валютном рынке $25,2 миллиона

Национальный банк Кыргызстана продолжает проводить ежедневные интервенции по продаже долларов. За три дня реализовано $25,2 миллиона.

Отметим, что 16 ноября Нацбанк продал $21,4 миллиона. На следующий день регулятор вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. Накануне НБ КР вновь продавал доллары. На сей раз реализовано $1,3 миллиона.

С начала ноября для поддержки сома Национальный банк продал уже $52 миллиона.

Доллар «штормит» второй месяц. Для сглаживания колебаний на валютном рынке Нацбанку пришлось продать рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели доллар вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако в выходные снова вырос до 84,5 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/173731/
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