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Экономика

В Бишкеке проводят рейды по уплате налога на транспорт

Мобильные бригады в составе районных акимиатов, ГУВД Бишкека и УГНС по районам проводят инспекции по уплате налога на транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, городские службы усилили по поручению первого вице-мэра Алмаза Бакетаева работу по исполнению утвержденных плановых показателей и сокращению налоговой задолженности.

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«Мы выявляли автовладельцев, которые уклоняются от уплаты налога на движимое имущество. В итоге сотрудники Ленинской налоговой составили четыре акта по неуплате налогов на транспорт и добровольного патента. Со стороны УПСМ составлено пять протоколов по статье 123 (1) Кодекса о нарушениях за парковку в неположенном месте. На территории Первомайского района в ходе рейдов составлено два акта нарушения», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что рейдовые мероприятия проходят во всех районах города. «Напоминаем, что срок уплаты налога на транспорт истек 1 сентября 2020 года. В связи с чем убедительно просим оплатить налоги в кратчайшие сроки», — заключили там.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/173678/
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