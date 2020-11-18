Нацбанк снова продает доллары на валютном рынке

Национальный банк провел третью в ноябре интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что накануне продано $500 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Отметим, что для стабилизации ситуации на валютном рынке Нацбанк проводил интервенции два дня подряд. Всего же с начала ноября реализовано $50,7 миллиона.

Доллар «штормит» второй месяц. Для сглаживания колебаний на валютном рынке НБ КР пришлось продать рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели доллар вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако в выходные снова вырос до 84,5 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.