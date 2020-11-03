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Экономика

Садыра Жапарова призывают прекратить узаконенное воровство в энергоотрасли

Новой власти нужно срочно ввести мораторий на расширение числа компаний-посредников, которые перепродают электроэнергию. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил экс-член совета директоров ОАО «Северэлектро» Сапарбек Аргымбаев.

По его словам, на 1 октября долги энергоотрасли оценивались в 103 миллиарда сомов. Из-за роста курса доллара они выросли еще на 10 миллиардов сомов. Сейчас неясно, как их отдавать. При этом компании, которые занимаются оптовой покупкой электроэнергии, зарабатывают баснословные деньги. Если бы оптовую цену за электроэнергию повысили, то доходы госкомпаний выросли бы в разы.

«Но оптовые перепродавцы электроэнергии вводят власть в заблуждение. Под лозунгом конкуренции сейчас пытаются сохранить узаконенное воровство средств. Процесс набирает обороты, увеличивается число компаний, которые хотят стать оптовыми перепродавцами электроэнергии», — отметил Сапарбек Аргымбаев.

В пример он привел ситуацию с «Востокэлектро», которое работает в Иссык-Кульской и Нарынской областях. При этом компания в основном обслуживает бытовых абонентов. А крупные коммерческие структуры получают электроэнергию от частных компаний.

«Через низкий тариф на оптовую покупку электроэнергии из энергетики вымываются средства. Чтобы не потерять отрасль, нам надо ввести мораторий на расширение числа посредников-перепродавцов электроэнергии. Нужно разобраться с тарифами для этих компаний и выявить тех чиновников и депутатов, которые их поддерживают. Ведь сейчас чуть ли не на конвейер поставлена выдача лицензий на перепродажу электроэнергии», — заключил Сапарбек Аргымбаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171761/
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