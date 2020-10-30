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Экономика

Банки ШОС подписали дорожную карту по борьбе с COVID-19 и нацвалюте

Страны Евразии завершают год работы Межбанковской организации ШОС подписанием дорожной карты по борьбе с пандемией и совместных подходов к использованию нацвалюты. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.

Отмечается, что сегодня состоялось заседание совета межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС). На нем банки подвели итоги работы в этом году. Уточняется, что год оказался непростым: страны ШОС столкнулись с вызовами пандемии и сопутствовавшими ей экономическими шоками. Работа межбанковской ассоциации трансформировалась, чтобы лучше отвечать на актуальные вызовы, чтобы банки развития могли в полной мере стать опорой национальным правительствам в сложный период.

«Несмотря на изменившиеся планы, нам удалось придать межбанковскому сотрудничеству новый импульс», — заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

В свою очередь заместитель председателя правительства Алексей Оверчук отметил, что государствам ШОС в этом году помогало осознание единства целей и задач.

«Мы видим большой потенциал для развития конкретных транспортных и логистических инвестиционных проектов, увеличения взаимных товарных потоков. Есть хорошие перспективы для запуска совместных промышленных проектов, развивающих международное разделение труда и повышающих эффективность наших экономик. Во всех этих начинаниях институты развития и банки играют ключевую роль. Принимаемая сегодня банками развития стран ШОС дорожная карта по преодолению последствий пандемии призвана создать новые точки экономического роста, стимулировать торговлю и инвестиции на пространстве государств-членов», — подчеркнул он.

Согласно плану дорожной карты, стороны намерены проводить активный обмен опытом антикризисных мер, поддержку компаний и отраслей, субъектов малого и среднего бизнеса, экспорта. Кроме того, планируется сформировать базу потенциальных проектов для совместного инвестирования, разработать механизм и инструменты долгосрочного кредитования инфраструктурных проектов, имеющих высокий эффект для реализации Целей устойчивого развития, стимулировать рынок зеленого финансирования.

Кроме того, представители межбанковской ассоциации также приняли документ о совместных подходах к вопросу расширения использования национальной валюты на пространстве ШОС. Банки развития стран организации «считают целесообразными создание условий для стимулирования расчетов в национальной валюте между субъектами внешнеэкономической деятельности стран — участниц ШОС и обеспечение постепенного перехода на расчеты в национальной валюте». Кроме того, они признают важность изучения государствами организации вопросов взаимодействия различных систем передачи финансовых сообщений с системой SWIFT для повышения устойчивости расчетов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171454/
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