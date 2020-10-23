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Экономика

Национальный банк не проводит лотереи и розыгрыши

Национальный банк не проводит лотереи или какие-либо розыгрыши и не участвует в их организации. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

По ее данным, в общественную приемную Нацбанка поступают обращения граждан, интересующихся подробностями розыгрыша, якобы проводимого НБ КР. Неизвестные сообщают о выигрыше денежного или другого ценного приза, получить который можно, выплатив определенную сумму комиссии.

Ссылаясь на лицензию Национального банка, они просят перечислить комиссию по указанным ими реквизитам.

Нацбанк напоминает, что его основными задачами являются поддержание покупательской способности национальной валюты, обеспечение эффективности, безопасности и надежности банковской и платежной систем страны для содействия долгосрочному экономическому росту.

При этом финрегулятор не лицензирует компании, занимающиеся организацией финансовых пирамид, лотерей и розыгрышей денежных призов. Ссылка на разрешительные документы от НБ КР в таких случаях не соответствует действительности и указывает на необходимость дополнительной проверки информации о проведении лотереи или розыгрыша ценных призов/денежных средств на предмет их законности. Рекомендуется обращаться в компании и организации, которые упоминаются в объявлениях, или непосредственно в правоохранительные органы.

«Банкам запрещается организовывать или участвовать в проведении различных розыгрышей, лотерей и иных подобных «игровых» мероприятий, а также в их рекламе или иных публикациях. Они могут осуществлять маркетинговые мероприятия в соответствии с требованиями Национального банка. Упоминание какого-либо финансового института в подобных лотереях, розыгрышах или финансовых пирамидах является признаком финансовой аферы», — предупредили в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170394/
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