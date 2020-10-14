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Экономика

День простоя горнорудных компаний обходится бюджету в $50 тысяч

Каждый день простоя горнодобывающих предприятий может обойтись бюджету страны более чем в $50 тысяч. К такому выводу пришли в Международном деловом совете по результатам подсчета предварительных убытков, которые понесли горнодобывающие предприятия Кыргызстана в результате событий 5-8 октября.

Сейчас вынужденно приостановили работу большинство крупных горнодобывающих компаний: ОсОО «Альянс Алтын» (месторождение Джеруй), ОсОО «Каз Минералз Бозымчак» (Бозымчак), ОсОО «Вертекс Голд Компани» (Джамгыр), ОсОО «Эти Бакыр Терексай» (Терексай), ОсОО Full Gold Mining (Иштамберды), ЗАО «Чаарат Заав» (Чаарат) и ЗАО «Кичи Чаарат» (Куру-Тегерек).

По предварительным подсчетам, сумма материального ущерба, нанесенного в результате погромов, только на «Альянс Алтын» составила от $15 миллионов до $20 миллионов, $1,5 миллиона — Full Gold Mining.

На месторождении Джеруй вели свою работу также подрядные организации, чья техника и оборудование разрушены. Материальный ущерб одной только отечественной компании ОсОО «Аджи Сервис», обеспечивающей проведение буровзрывных работ на этом месторождении, составляет свыше $2 миллионов.

Урон технике и оборудованию также нанесен и на месторождении Куру-Тегерек (ЗАО «Кичи-Чаарат»), чей материальный ущерб еще подсчитывается.

Среднемесячные налоговые отчисления по семи предприятиям составляют свыше $1,6 миллиона. За вынужденный простой этих предприятий бюджет страны рискует потерять ежемесячно эту сумму и свыше $50 тысяч ежедневно.

«В общей сложности на этих предприятиях занято по меньшей мере 4 тысячи работников. Учитывая, что компании сейчас несут огромные убытки, возникает реальный риск того, что все эти люди могут остаться без работы и заработной платы. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, мы призываем правительство Кыргызстана, правоохранительные органы и органы местного самоуправления в первую очередь обеспечить безопасность горнодобывающих предприятий и оказать содействие в скорейшем возобновлении работ на этих предприятиях, в том числе путем проведения разъяснительных работ среди местного населения», — подчеркнули в МДС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/169306/
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