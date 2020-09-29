16:48
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Экономика

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 5 процентов. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Уточняется, что неопределенность в вопросе продолжительности пандемии в мире сохраняется. При этом в ряде государств отмечается более быстрое, чем ожидалось ранее, восстановление экономической активности. Однако в целом мировая экономика продолжает находиться под влиянием негативных последствий распространения COVID-19. Мировые товарно-сырьевые рынки демонстрируют изменчивую динамику цен.

На фоне ослабления ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане наметилось некоторое восстановление экономической активности.

При этом объемы выпуска в основных секторах экономики остаются в отрицательной зоне. Сокращение объемов притока денежных переводов в республику и на этом фоне более сдержанное внутреннее потребление, а также падение объемов инвестиций в основной капитал выступают ограничивающими факторами более быстрого восстановления экономики страны.

В монетарном секторе ситуация стабильна. Денежный рынок демонстрирует активность его участников в коротком сегменте. Краткосрочные ставки денежного рынка колеблются в пределах установленного Нацбанком процентного коридора. В банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности, что определяет проведение финансовым регулятором стерилизационных операций. Продолжается наращивание объемов кредитования экономики, депозитная база демонстрирует устойчивый рост.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов. При этом инструменты денежно-кредитной политики в целом будут направлены на стимулирование реального сектора экономики», — подчеркнули в НБ КР.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 30 ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166817/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк оставил без изменений учетную ставку
Впервые за 9 месяцев Нацбанк Кыргызстана повысил размер учетной ставки
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк КР сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку в 4,25 процента
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;января 2021 года отчеты по&nbsp;налогам нужно будет предоставлять электронно С 1 января 2021 года отчеты по налогам нужно будет предоставлять электронно
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;26&nbsp;сентября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 26 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Доллар приближается к&nbsp;отметке 80&nbsp;сомов Доллар приближается к отметке 80 сомов
Интервенция не&nbsp;подействовала. Курс доллара остается высоким Интервенция не подействовала. Курс доллара остается высоким
Бизнес
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
29 сентября, вторник
16:44
Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов...
16:23
В Караколе столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей был пьян
16:04
Фильм кыргызского режиссера получил награду на российском кинофестивале
16:01
Руслан Казакбаев, «Республика» № 14: Государство в опасности!
15:43
В Будапеште появился сквер имени писателя Чингиза Айтматова