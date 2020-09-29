Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 5 процентов. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Уточняется, что неопределенность в вопросе продолжительности пандемии в мире сохраняется. При этом в ряде государств отмечается более быстрое, чем ожидалось ранее, восстановление экономической активности. Однако в целом мировая экономика продолжает находиться под влиянием негативных последствий распространения COVID-19. Мировые товарно-сырьевые рынки демонстрируют изменчивую динамику цен.

На фоне ослабления ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане наметилось некоторое восстановление экономической активности.

При этом объемы выпуска в основных секторах экономики остаются в отрицательной зоне. Сокращение объемов притока денежных переводов в республику и на этом фоне более сдержанное внутреннее потребление, а также падение объемов инвестиций в основной капитал выступают ограничивающими факторами более быстрого восстановления экономики страны.

В монетарном секторе ситуация стабильна. Денежный рынок демонстрирует активность его участников в коротком сегменте. Краткосрочные ставки денежного рынка колеблются в пределах установленного Нацбанком процентного коридора. В банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности, что определяет проведение финансовым регулятором стерилизационных операций. Продолжается наращивание объемов кредитования экономики, депозитная база демонстрирует устойчивый рост.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов. При этом инструменты денежно-кредитной политики в целом будут направлены на стимулирование реального сектора экономики», — подчеркнули в НБ КР.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 30 ноября 2020 года.