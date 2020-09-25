До конца года Кубе могут дать статус наблюдателя в ЕАЭС

Решение о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе могут принять до конца 2020 года. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, в штаб-квартире ЕЭК прошли совместные консультации комиссии, государств ЕАЭС и Кубы по уточнению отдельных аспектов предоставления стране статуса наблюдателя при объединении.

Ранее о желании Кубы получить такой статус проинформировал Высший Евразийский экономический совет. Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества.

Во время консультаций в штаб-квартире ЕЭК заместители министров иностранных дел стран союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны.

Страны ЕАЭС уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018-м, но есть взаимное желание наращивать партнерство.

Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальную информацию. На данный момент таким статусом обладает Молдова.