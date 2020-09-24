Сокращение бюджета в системе здравоохранения в 2021 году не планируется

Сегодня, 24 сентября 2020 года, в режиме онлайн состоялись общественные слушания по проекту республиканского бюджета на 2021 год и прогнозу на 2022-2023 годы. Об этом в Facebook сообщила медиаконсультант по вопросам здравоохранения Елена Баялинова.

По ее словам, в своей презентации начальник управления финансовой политики Минздрава КР Мухтар Баймурзаев отметил, что сокращение бюджета здравоохранения на 2021 год и ближайшие годы не планируется. В связи с пандемией коронавируса в краткосрочном периоде увеличится финансирование со стороны международных доноров и партнеров.

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Директор ОО «Социум» и член Коалиции за бюджетную адвокацию Батма Эстебесова отметила, что активная часть гражданского общества хочет и имеет право принимать участие в бюджетном процессе.

«Весной Коалиция внесла предложения в ЖК КР, которые были учтены в Бюджетной резолюции, но не были отражены ни в основных направлениях фискальной политики, ни в проекте закона о бюджете. Среди предложений — формирование комплексной системы эпиднадзора, пересмотр Программы правительства по охране здоровья и развитию здравоохранения на 2013-2030 годы с учетом проблем, выявленных в период пандемии COVID-19; своевременные выплаты за оказанные услуги организациям здравоохранения по Программе госгарантий; внедрение и постоянное расширение финансирования профилактических программ и другие», — отметила она.

По ее словам, важная мера, которая была предложена коалицией, но не вошла в Бюджетную резолюцию КР — обеспечение бесперебойного финансирования расходов обязательного медицинского страхования посредством ежемесячного предоставления из республиканского бюджета не менее 1/12 утвержденной суммы ассигнований из республиканского бюджета в бюджет Фонда ОМС.

Батма Эстебесова добавила, что для снижения уровня социально значимых заболеваний необходимы следующие финансовые ресурсы: туберкулез — не менее 70 миллионов сомов, СПИД/ВИЧ — не менее 20 миллионов, паллиативная помощь на дому — не менее 20 миллионов, онкология — не менее 700 миллионов с последующим увеличением до 1,5 миллиарда, сахарный диабет — 300 миллионов сомов, на приобретение таблетированных сахароснижающих препаратов — 397 миллионов сомов. «Для лечения гепатита В, С, Д, на вакцинацию населения — не менее 800 миллионов сомов, лекарственное обеспечение — 600 миллионов сомов. Необходимо также обеспечение финансирования сети социальных общежитий, в том числе для бездомных лиц, для снижения рисков распространения социально значимых и/или инфекционных заболеваний», — добавила она.