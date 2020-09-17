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Экономика

Проект с навигационными пломбами стартовал на границе Кыргызстана с Казахстаном

Для грузоперевозчиков на границе с Казахстаном стартовал пилотный проект по применению навигационных пломб. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС КР.

По ее данным, стартовал пилотный проект по мониторингу товаров автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызстана в Казахстан, Россию и обратно.

«Пилотный проект действует до 10 декабря 2020 года. В этот период при перевозке товаров на грузовой отсек авто будут вешать навигационную пломбу. Процедура закреплена за сотрудниками комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана», — проинформировали в ведомстве.

Участие перевозчиков в пилотном проекте идет на добровольной и безвозмездной основе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165435/
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