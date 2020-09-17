ЕАБР: Из-за карантинных мер деловая активность в Кыргызстане сократилась

В Казахстане и Кыргызстане из-за повторного ввода карантинных ограничений деловая активность в июле вновь сократилась. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом отчете Евразийского банка развития.

Отмечается, что динамика экономической активности операций ЕАБР в регионе была неоднородной. Это в первую очередь объясняется различиями в эпидемиологической обстановке. Ситуация на валютных рынках ряда стран — членов банка в августе — начале сентября характеризовалась повышением волатильности.

«На фоне увеличения девальвационных ожиданий в Беларуси усилилось давление на внутреннем валютном и депозитном рынках. Повышение геополитической напряженности из-за усилившейся угрозы ужесточения антироссийских санкций оказывало давление на российский рубль. Нарастание региональных рисков могло влиять и на динамику котировок национальных валют Армении, Казахстана и Кыргызстана», — отмечают экономисты банка.

Базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает последовательное смягчение карантинных ограничений в странах региона. Это будет формировать условия для восстановления экономической активности.

«Мы ожидаем постепенное оживление потребительского и инвестиционного спроса, поддерживаемого антикризисными мерами властей. Риски для прогноза сохраняются повышенными, так как развитие эпидемиологической ситуации остается неопределенным, а вероятность усиления геополитической напряженности сохраняется. Последнее может оказать существенное негативное воздействие на бизнес-климат в регионе», — заключила команда аналитиков ЕАБР.