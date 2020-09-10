Россия разработает и профинансирует систему маркировки товаров для Кыргызстана. Об этом сообщило информационное агентство REGNUM.

По его данным, РФ оказывает поддержку соседним странам для создания инфраструктуры маркировки товаров на территории Евразийского экономического союза.

«В прошлом году в ЕАЭС вступило в силу соответствующее соглашение, приняты решения по пяти товарным группам: обувь, фото, парфюмерия, шины и легпром, которые будут маркироваться на территории Таможенного союза», — заявил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с правительством.

«Армения, Беларусь и Казахстан сегодня разрабатывают свои системы прослеживаемости при нашей экспертной поддержке. Что касается Кыргызстана, то здесь мы сами создаем для партнеров цифровую платформу, и средства на это будут выделены из российского бюджета», — сказал он.