Цифра дня. 101 миллион сомов выделили на помощь кыргызстанцам банки

Финансовые институты, входящие в состав Союза банков Кыргызстана, в период пандемии оказали помощь на 101 миллион сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Союза банков.

Отмечается, что деньги перечислялись на специальные счета Министерства финансов и Министерства труда и социального развития, на счета медиков. Кроме того, комбанки покупали и передавали больницам лекарства, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты, продукты.

«Банковский сектор одним из первых начал оказывать полноценную поддержку своим согражданам и клиентам, пересматривая свои договорные отношения. Более половины кредитного портфеля были реструктуризированы и предложены облегченные варианты погашения кредитов», — отметил также президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.