17:17
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Экономика

Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 5 процентов. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

В НБ КР отметили, что развитие экономики Кыргызстана по-прежнему находится под влиянием внешнеэкономических условий и факторов, сформировавшихся на фоне мер по противодействию распространения коронавируса. Несмотря на постепенное восстановление экономической активности в мире, ситуация во внешнем секторе остается неопределенной.

Ожидается, что возврат экономик к докризисным уровням займет более длительное время, чем прогнозировалось ранее.

Национальный банк 

Распространение пандемии и ее негативные последствия отразились в резком снижении экономической активности в Кыргызстане практически во всех секторах экономики, кроме сельскохозяйственного сектора и предприятий «Кумтор». Показатели реального сектора экономики находятся в отрицательной зоне, достигнув минимальных значений за последние несколько лет. Объем притока денежных переводов в страну остается ниже прошлогодних значений, обуславливая более сдержанное внутреннее потребление.

В денежно-кредитной среде сохраняется стабильность. Краткосрочный сегмент денежного рынка демонстрировал повышение ставок на фоне увеличения активности участников рынка, при этом их колебания происходили вблизи ключевой ставки в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.

В банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности, формируемый преимущественно за счет расходных операций по бюджетному каналу.

Национальный банк продолжает проводить стерилизационные операции, главным образом в коротком сегменте денежного рынка.

Депозитная база и кредитный портфель коммерческих банков демонстрируют устойчивость в условиях негативной экономической среды, продолжая поступательный рост. Внутренний валютный рынок относительно стабилен, волатильность курсов иностранных валют по отношению к сому снизилась.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов с учетом необходимости поддержания мер по стимулированию реального сектора экономики. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк располагает достаточными инструментами для смягчения их последствий», — говорится в сообщении.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 28 сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163280/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк оставил без изменений учетную ставку
Впервые за 9 месяцев Нацбанк Кыргызстана повысил размер учетной ставки
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк КР сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку в 4,25 процента
Национальный банк сохранил размер учетной ставки в 4,25 процента
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;августа. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 22 августа. Сколько денег семья тратит на еду
К&nbsp;выходным доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь превысил отметку в&nbsp;78&nbsp;сомов К выходным доллар в Кыргызстане вновь превысил отметку в 78 сомов
Приток денежных переводов от&nbsp;мигрантов растет второй месяц подряд Приток денежных переводов от мигрантов растет второй месяц подряд
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;21&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 августа
Бизнес
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
С&nbsp;новым ботом! С новым ботом!
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от&nbsp;KICB! Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Сколько накопил&nbsp;бы Гарри Поттер на&nbsp;депозите в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; за&nbsp;четыре года? Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
25 августа, вторник
17:15
В Кыргызстане определен перечень из 715 сел, не имеющих доступа к чистой воде В Кыргызстане определен перечень из 715 сел, не имеющих...
17:03
На аукцион выставлены месторождения золота и угля
16:56
Выборы-2020. Рабочая группа ЦИК предложила вернуть документы «Кыргызстану»
16:51
В Кыргызстане банки выдали кредиты на 4,5 миллиарда сомов
16:36
В Минздраве появился заместитель министра по цифровизации медицины