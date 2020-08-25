Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 5 процентов. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

В НБ КР отметили, что развитие экономики Кыргызстана по-прежнему находится под влиянием внешнеэкономических условий и факторов, сформировавшихся на фоне мер по противодействию распространения коронавируса. Несмотря на постепенное восстановление экономической активности в мире, ситуация во внешнем секторе остается неопределенной.

Ожидается, что возврат экономик к докризисным уровням займет более длительное время, чем прогнозировалось ранее. Национальный банк

Распространение пандемии и ее негативные последствия отразились в резком снижении экономической активности в Кыргызстане практически во всех секторах экономики, кроме сельскохозяйственного сектора и предприятий «Кумтор». Показатели реального сектора экономики находятся в отрицательной зоне, достигнув минимальных значений за последние несколько лет. Объем притока денежных переводов в страну остается ниже прошлогодних значений, обуславливая более сдержанное внутреннее потребление.

В денежно-кредитной среде сохраняется стабильность. Краткосрочный сегмент денежного рынка демонстрировал повышение ставок на фоне увеличения активности участников рынка, при этом их колебания происходили вблизи ключевой ставки в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.

В банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности, формируемый преимущественно за счет расходных операций по бюджетному каналу.

Национальный банк продолжает проводить стерилизационные операции, главным образом в коротком сегменте денежного рынка.

Депозитная база и кредитный портфель коммерческих банков демонстрируют устойчивость в условиях негативной экономической среды, продолжая поступательный рост. Внутренний валютный рынок относительно стабилен, волатильность курсов иностранных валют по отношению к сому снизилась.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов с учетом необходимости поддержания мер по стимулированию реального сектора экономики. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк располагает достаточными инструментами для смягчения их последствий», — говорится в сообщении.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 28 сентября 2020 года.