На динамику ВВП стран ЕАБР повлияла слабость внешнего спроса

Слабость внешнего спроса оказала существенное влияние на динамику ВВП стран — участниц Евразийского банка развития. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре банка.

В большинстве государств региона по итогам второго квартала зафиксировали снижение экономик.

Наибольшее падение ВВП по итогам полугодия — в Кыргызстане и России.

Таджикистан стал единственной страной в регионе операций ЕАБР, где сохранился рост. Но он все равно существенно замедлился.

«Для смягчения негативных экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 государства, входящие в ЕАБР, активно применяют меры фискальной и монетарной поддержки. Господдержка ориентирована на наиболее пострадавшие сектора экономики и домашние хозяйства и включает финансовую помощь бизнесу, обеспечение доступа к льготному кредитованию, снижение административной и регуляторной нагрузки, налоговые послабления, поддержку доходов населения. Монетарные регуляторы в июле продолжали смягчать денежно-кредитную политику для содействия процессу восстановления экономической активности», — подчеркнули экономисты.

В ЕАБР отмечают, что процесс восстановления экономики в странах — участницах банка, скорее всего, будет постепенным. В условиях повышенной неопределенности развития ситуации быстрый возврат выпуска к докризисным уровням в крупнейших экономиках региона маловероятен, что может повлиять на динамику ВВП и остальных государств — членов ЕАБР.