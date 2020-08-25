17:17
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Экономика

На динамику ВВП стран ЕАБР повлияла слабость внешнего спроса

Слабость внешнего спроса оказала существенное влияние на динамику ВВП стран — участниц Евразийского банка развития. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре банка.

В большинстве государств региона по итогам второго квартала зафиксировали снижение экономик.

Наибольшее падение ВВП по итогам полугодия — в Кыргызстане и России.

Таджикистан стал единственной страной в регионе операций ЕАБР, где сохранился рост. Но он все равно существенно замедлился.

«Для смягчения негативных экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 государства, входящие в ЕАБР, активно применяют меры фискальной и монетарной поддержки. Господдержка ориентирована на наиболее пострадавшие сектора экономики и домашние хозяйства и включает финансовую помощь бизнесу, обеспечение доступа к льготному кредитованию, снижение административной и регуляторной нагрузки, налоговые послабления, поддержку доходов населения. Монетарные регуляторы в июле продолжали смягчать денежно-кредитную политику для содействия процессу восстановления экономической активности», — подчеркнули экономисты.

В ЕАБР отмечают, что процесс восстановления экономики в странах — участницах банка, скорее всего, будет постепенным. В условиях повышенной неопределенности развития ситуации быстрый возврат выпуска к докризисным уровням в крупнейших экономиках региона маловероятен, что может повлиять на динамику ВВП и остальных государств — членов ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163277/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Среди стран ЕАЭС наибольшее падение ВВП по итогам мая отмечено в Кыргызстане
Восстановление экономик стран ЕАБР может начаться со второй половины 2020 года
ЕАБР прогнозирует падение ВВП Кыргызстана в 1 процент по итогам 2020 года
Месяц самоизоляции ведет к потерям около 1,3-2 процентов годового ВВП
Сдерживание коронавируса приведет к ослаблению потребительской активности
Мировой финансовый кризис может привести к росту госдолга Кыргызстана
Кумтор будет сдерживать рост экономики Кыргызстана до конца года
Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросла
В ближайшие два года экономика Кыргызстана будет расти на 3,4 процента в год
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 4,3 процента по итогам 2019 года
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;августа. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 22 августа. Сколько денег семья тратит на еду
К&nbsp;выходным доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь превысил отметку в&nbsp;78&nbsp;сомов К выходным доллар в Кыргызстане вновь превысил отметку в 78 сомов
Приток денежных переводов от&nbsp;мигрантов растет второй месяц подряд Приток денежных переводов от мигрантов растет второй месяц подряд
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;21&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 августа
Бизнес
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
С&nbsp;новым ботом! С новым ботом!
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от&nbsp;KICB! Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Сколько накопил&nbsp;бы Гарри Поттер на&nbsp;депозите в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; за&nbsp;четыре года? Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
25 августа, вторник
17:15
В Кыргызстане определен перечень из 715 сел, не имеющих доступа к чистой воде В Кыргызстане определен перечень из 715 сел, не имеющих...
17:03
На аукцион выставлены месторождения золота и угля
16:56
Выборы-2020. Рабочая группа ЦИК предложила вернуть документы «Кыргызстану»
16:51
В Кыргызстане банки выдали кредиты на 4,5 миллиарда сомов
16:36
В Минздраве появился заместитель министра по цифровизации медицины